В метро и на автовокзалах Москвы разместили плакаты с рекомендациями, как перенести жару

Также на эскалаторах запустили звуковые объявления с советами, а в случае недомогания пассажирам рекомендуют пользоваться колоннами экстренного вызова

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московский департамент транспорта разместил на объектах инфраструктуры рекомендации для горожан и гостей столицы о том, как правильно вести себя в условиях аномальной жары в мегаполисе. Подобную информацию ведомство распространило через свой Telegram-канал.

В департаменте отметили, что в связи с пришедшей в столицу жаркой погодой "разместили 296 плакатов с рекомендациями на всех станциях метро, МЦК, автовокзалах и автостанциях". В частности, на эскалаторах в метро запустили звуковые объявления с советами, как вести себя в жару, а в случае недомогания пассажирам советуют пользоваться колоннами экстренного вызова, чтобы получить медицинскую помощь.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ сообщили, что в ближайшие три дня в мегаполисе ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха составит плюс 29-31 градус, а 5 августа воздух может прогреться до плюс 34 градусов. В настоящее время, по данным метеорологов, в городе плюс 25 градусов.