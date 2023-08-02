Путин вручает госнаграды героям СВО и военкору Анастасии Елсуковой

Звание Героя России посмертно присвоили гвардии капитану Роману Воробьеву и полковнику Денису Иванову

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начал церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных военные, проявившие себя в ходе специальной военной операции.

Звание Героя России посмертно было присвоено гвардии капитану Роману Воробьеву и полковнику Денису Иванову. Их награды Путин передал вдовам военнослужащих.

Воробьев еще в 2014 году присоединился к батальону "Сомали", воевал под позывным Воробей, дослужившись до командира 1-й штурмовой роты батальона. Он погиб 9 июня 2023 года, выполняя штурмовую работу.

Иванов, носивший позывной Ташкент, был героем Луганской Народной Республики. Под его командованием бойцы 123-й бригады самоотверженно шли в бой и одерживали победы в самых ожесточенных сражениях - брали Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, а после стойко обороняли рубежи Луганщины. Он погиб 17 июля.

Помимо этого, российский лидер вручил Звезды Героев Российской Федерации младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину, командиру казачьего экспедиционного батальона "Сибирь" Олегу Ликонцеву, подполковнику Иреку Магасумову, капитану Жумагельды Нурахметову. Звезды Героев из рук президента также получили младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов, старший лейтенант Алексей Хименков. Путин наградил орденом Мужества старшего лейтенанта Инала Гериева, заместителей командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона "Сибирь" Алексея Кайгородова и Сергея Мерзеликина, а также майора Сергея Кулагина, полковника Дмитрия Макарова, капитана Эльдара Сайфутдинова, прокурора ЛНР Глеба Михайлова, старшину Валерия Хертухева. Ту же награду получил старший лейтенант Шахин Рафик оглы Шарифзада.

Путин наградил Орденом Мужества и военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову. В январе во время выполнения редакционного задания она попала под обстрел в Соледаре в ДНР, получив серьезное ранение. Корреспондента эвакуировали в госпиталь в Первомайске, где она была прооперирована. После этого военкора доставили в Москву.

Президент также отметил медалью "За отвагу" рядового Дмитрия Фирсина и прапорщика Дениса Хайло, медалью "За храбрость" II степени подполковника полиции Тимура Мирзоходжаева и полковника полиции Виктора Прядкина.