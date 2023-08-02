Собянин открыл восьмикилометровый участок южного направления МСД

Как сообщили в мэрии со ссылкой на данные ЦОДД, путь из района Москворечье-Сабурово в Бирюлёво Западное по МСД станет на треть быстрее

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД.

"Работаем над созданием южного направления Московского скоростного диаметра. Южное направление должно соединить [путь] от МКАДа в районе Варшавки до скоростного диаметра. Я думаю, где-то примерно две трети работы уже выполнено. Сегодня запускаем важный участок от Южной рокады до МКАДа. Из этого участка два километра - сплошные эстакады и тоннели. Очень важный и сложный участок. И очень важно, как он соединяется с уличной дорожной сетью", - сказал Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства столицы указали, что до завершения в 2024 году строительства смежного участка МСД за МКАДом заезд и выезд на МКАД будут осуществляться через Дорожную улицу, либо через Ступинский проезд по Проектируемому проезду № 5450 (ул. Подольских Курсантов). "Вся эта сеть готова. Поэтому сегодня мы запускаем уже полноценный участок. Ну, и думаю, что через месяц - два запустим полностью соединение со скоростным диаметром", - сказал мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство участка южного направления МСД от Котляковской улицы до МКАД было начато в ноябре 2019 года и в основном завершено в июле 2023 года - на пять месяцев раньше контрактного срока.

"Шестиполосная трасса длиной порядка 8 км (по прямой, без учета съездов на прилегающие улицы) берет начало в районе Котляковской улицы, далее пересекает Южную рокаду (Кантемировскую улицу), Кавказский бульвар, Севанскую улицу, пути Павелецкого направления МЖД (МЦД-5), улицу Подольских Курсантов, пути МЦД-2 и доходит до МКАД", - сказали в мэрии.

Об открытии нового участка МСД

Открытие нового участка южного направления МСД позволило улучшить транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное с общим числом жителей свыше 700 тыс. человек. Как сообщили в мэрии со ссылкой на данные ЦОДД, путь из района Москворечье-Сабурово в Бирюлёво Западное по МСД станет на треть быстрее, уменьшится время в пути на МКАД (внешняя сторона) - на 5%, Варшавском шоссе в центр - на 7%, ул. Подольских Курсантов - на 6%, ул. Липецкая - на 9%. В среднем экономия времени в пути составит до 6 мин.

Также новый участок МСД снизил нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Варшавское и Каширское шоссе, улицы Дорожная, Липецкая и Подольских Курсантов, сократив перепробег автотранспорта и снизив время поездок по городу.

"Кроме того, в перспективе новый участок обеспечит связь МСД с Южной рокадой", - добавили в пресс-службе мэра и правительства столицы.