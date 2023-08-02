На Украине заочно предъявили обвинение российскому военкору Андрею Руденко

Согласно заявлению СБУ, его обвинили в оправдании действий России и коллаборационизме

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила специальному корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко обвинение в оправдании действий РФ и коллаборационизме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"СБУ предъявила обвинение еще одному российскому военкору. <...> Служба безопасности собрала доказательную базу на <...> Андрея Руденко", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

В ведомстве пояснили, что поводом для обвинения стала профессиональная деятельность журналиста в ДНР, а также его посты в личном Telegram-канале. Обвинения предъявлены по трем статьям УК Украины, в том числе о коллаборационизме, оправдании действий РФ и "посягательстве на территориальную целостность Украины".