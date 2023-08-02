Суд в Москве назначил принудительное лечение мужчине, столкнувшему ребенка под поезд метро

Ранее обвиняемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью и состоял на учете в ПНД

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы назначил принудительное лечение Владимиру Кизику, который столкнул ребенка под поезд в столичном метрополитене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Кизика В. А. по ч. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сказали в пресс-службе.

В марте 2023 года 61-летний Кизик на кольцевой линии станции метро "Киевская" без причины столкнул 15-летнего подростка на пути перед прибывающим поездом. Мальчика оперативно достали, его жизни ничего не угрожает. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Обвиняемый раскаялся в содеянном и сказал, что не может объяснить свой поступок. Как сообщили ТАСС в столичном управлении СК, ранее он неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью и состоял на учете в ПНД.