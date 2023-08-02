В Москве в августе можно будет купить арбузы и дыни на более 200 уличных торговых точках

Сезон бахчевых развалов в столице стартует 3 августа и длится порядка двух месяцев

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Почти 160 бахчевых развалов и десятки лотков при стационарных магазинах, на которых можно приобрести арбузы и дыни, будут работать в Москве в течение августа и сентября. Такие сведения опубликованы на портале открытых данных столичного правительства.

Бахчевые развалы располагаются в Москве в нестационарных торговых объектах с 2015 года. На точке должны быть сопроводительные документы на всю продукцию, акты исследования арбузов и дынь максимум десятидневной давности, а также медкнижка у самого продавца.

Сезон бахчевых развалов в Москве стартует 3 августа, сразу после дня ВДВ, и длится порядка двух месяцев. В прошлом году за это время каждая из более 200 точек в среднем продала 12-15 т арбузов и 1,8-3 т дынь - это около 200-250 кг арбузов и 30-50 кг дынь в день. Тогда стоимость 1 кг арбуза варьировалась от 45 до 50 рублей, а дыни - в зависимости от сорта - от 70 рублей и выше.

Всего в столице с августа 2022 года работал 131 бахчевой развал, также бахчевые культуры продавались с 83 лотков "Овощи-фрукты" при стационарных магазинах. Ключевыми регионами поставки бахчевых культур на столичные прилавки в прошлом году были Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан, на восьми бахчевых развалах продавались исключительно астраханские арбузы.