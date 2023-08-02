На площадке павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ пройдет серия летних концертов

Так, 12 августа выступит Кирилл Скрипник, 18 августа - Shami, а 19 августа - Дима Корсо

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Проект "Музыка на крыше" проведет серию летних концертов на открытой площадке павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ 12 августа. Кроме этого, посетители в августе смогут послушать музыку в Зеленом театре, павильоне "Книги" РОСИЗО, оранжерее павильона №14, "Москвариуме", на открытой площадке у "Рестомаркета" и территории аттракциона "Солнце Москвы", сообщила пресс-служба выставки.

"Серия летних концертов пройдет на открытой площадке павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. 12 августа здесь выступит молодой исполнитель Кирилл Скрипник, 18 августа свою музыку исполнит российский поп- и R&B-певец Shami, а на следующий день, 19 августа, гостей приглашают послушать поп-музыку Димы Корсо. Также на исторической сцене в Зеленом театре продолжится сезон концертов под открытым небом и юмористическое стендап-шоу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Зеленом театре 16 августа пройдет концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова. Коллектив представит слушателям уникальную программу, посвященную гигантам оркестрового джаза разных эпох и направлений. 17 августа свое творчество представит Алена Швец, а 23 августа, в среду, состоится музыкальная просветительская программа "Хоровое пение: из глубины веков". В этот день выступят Московский хоровой ансамбль духовной музыки "Благовест" и хор Сретенского монастыря. В воскресенье, 27 августа, можно стать зрителем спектакля в жанре театральная трюковая клоунада от актеров цирка "Высокие братья". А в 19:00 здесь пройдет последний концерт тура "Мастера и ангелы" группы "Воскресенье". Перед зрителями они выступят в расширенном составе с Алексеем Романовым и Евгением Маргулисом.

"В павильоне "Книги" РОСИЗО продолжаются летние концерты джазовой и блюзовой музыки. 5 августа в 16:00 гости услышат выступление Дианы Хатамовой и трио Арсения Владимирова. В программе концерта - концептуальные решения культовых джазовых композиций и авторская музыка. 12 августа свой камерный проект представит группа Moonshine. Музыканты играют на гитаре, губной гармонике, стомпбоксе, слайд- и стил-гитарах, стиральной доске и других необычных инструментах. Кроме этого, гостей ВДНХ 4 августа приглашают посетить необычное пространство "Море музыки" в "Москвариуме", где можно послушать живую музыку в атмосфере ночного подводного мира. Концерты здесь проходят каждую пятницу", - отметили в пресс-службе.

В рамках первого авторского музыкального фестиваля кавер-групп "Путешествие по страницам музыки" на открытой площадке рядом с гастрономическим пространством "Рестомаркет" 6 августа выступит кавер-группа Crazy Beats, которая исполнит известные шлягеры групп "Кар-мэн", "Отпетые мошенники", "Руки вверх!", певца Андрея Губина и других. А 13 августа завершением программы фестиваля станет концерт кавер-группы Orlov band, который погрузит гостей в музыку 1980-х, 1990-х и 2000-х годов. На территории аттракциона "Солнце Москвы" 12 и 13 августа выступят диджеи в рамках маркета "Солнце Москвы x Buro Society", 20 августа на открытой площадке пройдут выступления диджеев в рамках спортивно-музыкального дня "Солнце Москвы x Камета".