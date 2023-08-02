График поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится 4-6 августа

Расписание изменится в связи с работами по модернизации инфраструктуры на станции Апрелевка будущего МЦД-4

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в пятницу и выходные в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте МЖД.

"Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится в предстоящие выходные в связи с работами по модернизации инфраструктуры на станции Апрелевка будущего МЦД-4. Это позволит обеспечить пропуск через станцию дополнительных поездов МЦД и электричек дальних маршрутов", - значится в сообщении.

Технологические "окна" назначены в выходные дни с 00:40 мск 4 августа до 00:40 мск 7 августа, чтобы сохранить объемы движения в будни. В течение 72 часов на участке Апрелевка - Селятино железнодорожники проведут работы по переключению второго главного пути на новую ось, укладке пяти стрелочных переводов и участков пути общей протяженностью 300 м, балластировке и выправке пути, а также обустройству контактной сети и элементов цифровой системы управления движения в автоматическом режиме.

"На время работ движение поездов на перегоне Крекшино - Апрелевка будет организовано по оставшемуся пути в реверсивном режиме. Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены существенные корректировки в расписание поездов: ряд электричек выведут из расписания, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте", - отмечается на сайте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".