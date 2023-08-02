В Минздраве опровергли информацию о том, что некоторые услуги станут платными с 1 сентября

Как отметил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, вся необходимая медпомощь оказывается гражданам РФ бесплатно по полису обязательного медицинского страхования

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Распространенная СМИ информация о том, что некоторые медицинские услуги якобы станут платными с 1 сентября, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ", - сказал Кузнецов.

Все виды медицинской помощи - в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, которая оказывается в стационаре или амбулаторно, лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы госгарантий, добавил он. Кузнецов подчеркнул, что изменения в этой части не планируются.

"Более того, правила устанавливают исчерпывающий перечень случаев, когда организации, оказывающие медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий или территориальной программы госгарантий, вправе оказывать пациентам платные услуги. По большей части речь идет о случаях, когда та или иная процедура проводится не по назначению врача или жизненным показаниям, а по собственному желанию и инициативе пациента", - уточнил он.

О программе госгарантий

Кузнецов добавил, что вся необходимая медпомощь оказывается гражданам РФ бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Правительство утверждает программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на очередной год и на плановый период. Она предусматривает в том числе оказание специализированной помощи, включая высокотехнологичную, отметил помощник министра.

"Необходимо отметить, что на протяжении нескольких лет, программа государственных гарантий постоянно расширяется, в нее включаются новые, современные методы диагностики и лечения. С 2023 года правительство РФ дополнительно расширило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, включив в нее новые виды высокотехнологичной медицинской помощи", - сказал он.

По словам Кузнецова, решение вопроса о применении определенных диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта медицинской помощи относится к полномочиям лечащего врача. Именно он принимает решение о необходимости того или иного медицинского вмешательства, назначении диагностических процедур, анализов, лекарственных препаратов, выдает направления. В этой части изменений не было, они не планируются, добавил он.

"Медицинские организации при заключении договора на оказание платных медицинских услуг обязаны предоставить пациенту в доступной форме информацию о том, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Также медицинская организация обязана уведомить пациента о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении ее бесплатно. Это требование закреплено постановлением Правительства РФ, действует с 2012 года и является обязательным", - подчеркнул Кузнецов.