В Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

По прогнозу, местами температура воздуха достигнет +37 градусов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра России объявили штормовое предупреждение в Москве и нескольких регионах Центрального федерального округа из-за сильной жары. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометцентра России.

"В областях Центрального федерального округа прогнозируется установление жаркой погоды с превышением температурных критериев опасного явления "сильная жара", - говорится в сообщении метеорологов. В частности, по их данным в период с 3 по 4 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +30...+31 градус, 5-7 августа повсеместно +32...+34 градуса.

Кроме того, в период с 5 по 7 августа в южной половине Центрального федерального округа ожидается сильная жара. "Максимальная дневная температура воздуха 5-7 августа в Воронежской, 6-7 августа в Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областях будет достигать значений +35...+36 градусов, в Курской, Белгородской областях местами до +37 градусов", - говорится в предупреждении.