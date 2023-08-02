Путин на церемонии вручения госнаград пообщался с вдовами героев СВО

Глава государства вручил награды героев вдове командира штурмовой группы, капитана Романа Воробьева Альбине Воробьевой и вдове командира мотострелковой бригады, полковника Дениса Иванова Ангелине Ивановой

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения госнаград в Кремле пообщался с вдовами погибших в ходе специальной военной операции (СВО) военнослужащих - Героев РФ.

Глава государства вручил награды героев вдове командира штурмовой группы, капитана Романа Воробьева Альбине Воробьевой и вдове командира мотострелковой бригады, полковника Дениса Иванова Ангелине Ивановой, пришедшей на церемонию с двумя детьми. Во время вручения знаков отличия Путин пожал руки обеим женщинам, после чего коротко переговорил с каждой из них.