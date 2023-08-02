Посол РФ: облегчение визового режима в перспективе может быть интересно Москве и Ашхабаду

По словам Ивана Волынкина, пассажиропоток между Россией и Туркменистаном, "исключительно за счет прямых рейсов, составляет порядка 100-120 тыс. человек в год"

АШХАБАД, 2 августа. /ТАСС/. Вопрос об облегчении визового режима между Россией и Туркменией пока не стоит в повестке, но в перспективе может представлять взаимный интерес. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.

"Сегодня вопрос о либерализации режима поездок между нашими странами в двусторонней консульской повестке не значится, однако в перспективе он может представлять взаимный интерес", - сказал он.

Посол добавил, что в настоящее время поездки граждан осуществляются в соответствии с соответствующим соглашением между правительствами РФ и Туркмении от 17 июля 1999 года. "Применительно к возможности дальнейшего облегчения или отмены визового режима стоит отметить, что это комплексная задача, требующая тщательной проработки и согласования с нашими туркменскими партнерами", - заметил он.

Возможные новые рейсы

По его словам, пассажиропоток между Россией и Туркменистаном, "исключительно за счет прямых рейсов, составляет порядка 100-120 тыс. человек в год". "При этом необходимо учитывать, что часть пассажиров использует стыковочные рейсы через Стамбул и Дубай, а также иные транзитные маршруты. Как представляется, к приведенной численности можно как минимум прибавить еще около 50 тыс. человек", - уточнил собеседник агентства.

Волынкин сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность открытия новых авиамаршрутов между РФ и Туркменией. "Насколько мне известно, такая возможность обсуждается. Однако на данный момент говорить о конкретике рано", - добавил он.

В настоящее время полеты между Россией и Туркменией осуществляют две авиакомпании - "Туркменские авиалинии" и S7. Рейсы выполняются в Москву и Казань.

Рост интереса к поездкам в РФ

Посол РФ отметил, что спрос на туристические поездки в Россию в этом году вырос. "С момента снятия карантинных ограничений в марте 2023 года нами было выдано более 19 тысяч виз. В текущем году резко возросло количество граждан Туркменистана, желающих посетить Россию в туристических целях", - сказал он.

Более половины оформленных посольством в первом полугодии въездных документов приходится на туристические визы, вторым по популярности типом выдаваемых виз являются учебные. "Это связано с традиционно высокой заинтересованностью туркменской молодежи в получении качественного образования в российских вузах. В преддверии начала нового учебного года будем применять особый подход к визовому обслуживанию студентов", - добавил он.