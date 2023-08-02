Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов СВО как к своим

Глава государства считает, что это необходимо делать "по зову сердца"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал чиновников на всех уровнях власти относиться к семьям погибших бойцов специальной военной операции (СВО) как к своим собственным семьям и детям и делать это "по зову сердца".

"Хочу обратиться к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами. Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети - это наши дети. И относиться нужно именно так. И не потому, что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград.