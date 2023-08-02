Команда из Красноярска победила в самой продолжительной гонке беспилотников в режиме FPV

Гонка длилась сутки

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Самая долгая гонка на выносливость для беспилотников в режиме FPV (видеоряд с камеры на дроне передается на экран или очки оператора) в рамках интенсива "Архипелаг-2023" в Новосибирске завершилась победой команды из Красноярска. Гонка длилась сутки, сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ.

"Никогда в мире не проводились 24-часовые гонки на дронах. До сегодняшней ночи. 5 092 круга - именно столько на двоих накрутили две команды, которые состязались в гонке на выносливость "24 часа", - говорится в сообщении.

В течение соревнований дроны останавливались на посадку лишь для того, чтобы сменить батареи и поменять основного оператора в экипаже. Победу одержала команда из Красноярска.

К соревнованиям были допущены только профессиональные операторы. Гонка проходила на площадке аэродрома в окрестностях микрорайона ОбьГЭС. Всего в рамках интенсива "Архипелаг-2023" состоится более 100 различных соревнований для беспилотников.

Интенсив "Архипелаг-2023" проходит с 28 июля по 7 августа на базе Новосибирского государственного технического университета, наукограда Кольцово, новосибирского Академгородка, включая Новосибирский госуниверситет и военное училище, а также на других площадках. Программа интенсива предусматривает проведение круглых столов, лекций, интенсивов и прочих мероприятий. Организаторами интенсива в этом году выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, "Платформа НТИ", Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ - 2035.

Одним из итогов "Архипелага" станет создание Книги рекордов НТИ в сфере беспилотных авиационных систем, в которой будут отражены рекорды участников по скорости, продолжительности и высоте полетов дронов и другие достижения. Безопасность будет обеспечена выделением отдельной зоны для зрителей, ограничением доступа посторонних и ограничениями в использовании беспилотников.