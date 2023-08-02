В московском парке "Остров мечты" на фестивале "День Индии" разыграют два билета в Дели

Фестиваль проводится на площадке парка второй год подряд и в этот раз будет еще масштабнее

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Розыгрыш двух билетов в Дели пройдет на площадке этнического фестиваля "День Индии", который состоится в парке развлечений "Остров мечты" в Москве с 10 по 13 августа. Об этом сообщила журналистам главный организатор мероприятия, директор Индийского культурно-национального центра "Сита" Даша Котвани.

Фестиваль "День Индии" будет проходить в южном ландшафтном парке "Острова мечты", где гостей ждут 20 атмосферных тематических зон, большая развлекательная программа на главной сцене фестиваля с участием более 200 танцоров из Индии и России, показы мод и свыше 30 традиционных индийских свадебных церемоний. "У нас будет специальная зона, и благодаря поддержке наших партнеров вы сможете выиграть два билета в Индию, <...> у вас будет возможность полететь в Индию, в Дели", - сказала Котвани.

По словам заместителя гендиректора по маркетинговым коммуникациям "Острова мечты" Екатерины Лошкаревой, фестиваль проводится на площадке парка второй год подряд и в этот раз будет еще масштабнее. "Мы получили тысячи положительных откликов и очень большой интерес среди нашей целевой аудитории. Я считаю, что это самый яркий культурный фестиваль, который существует", - отметила она.

Для посетителей будет открыт индийский базар с кулинарными мастер-классами, пройдут занятия по йоге и аюрведе, а также состоятся показы кинолент Болливуда и детский шахматный турнир. Все мероприятия на фестивале бесплатные. Одной из главных точек притяжения станет Himalaya Relax Zone - пространство для отдыха, йоги и медитации. Самым ярким событием "Дня Индии" будет праздник красок Холи, который пройдет с 11 по 13 августа.

Также в зоне фуд-корта будут работать более 30 кафе индийской кухни. Как рассказал президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани, кулинарной особенностью этого года станут блюда из проса. Для приготовления угощений приглашены четыре шеф-повара из Индии, в том числе рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.

Котвани подчеркнул, что фестиваль имеет особое значение для российско-индийских связей. "У нас давние дружеские отношения между Россией и Индией, мы друг друга уважаем. Уже долгое время мы являемся друзьями и за счет этого фестиваля мы сможем укрепить наши взаимоотношения. Фестиваль послужит мостом между нашими странами, культурами и углубит взаимопонимание", - сказал он.