МЧС распространило предупреждение о жаре в Москве до 7 августа

Спасатели порекомендовали избегать перегрева на солнце, одеваться в одежду светлых тонов, носить головной убор и пить больше воды

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Жара с температурой свыше 30 градусов ожидается в Москве до понедельника, соответствующее штормовое предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"Штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3 по 4 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 31 градуса. С 5 по 7 августа ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 34 градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели порекомендовали избегать перегрева на солнце, одеваться в одежду светлых тонов, носить головной убор и пить больше воды. На водоемах необходимо купаться только на оборудованных пляжах и не употреблять при этом алкоголь.