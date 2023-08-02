Володин поручил проверить соблюдение нормы о льготном приеме бойцов СВО в вузы

Спикер Госдумы отметил, что приемная кампания подходит к концу, скоро будут опубликованы результаты зачисления на основном этапе поступления

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по науке и высшему образованию проанализировать и взять на контроль исполнение вступивших в силу норм закона о льготном приеме участников СВО и их детей в вузы. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Профильному комитету поручено проконтролировать соблюдение норм закона о приеме участников СВО и их детей в вузы. Речь также идет о детях медработников, погибших от ковида при исполнении трудовых обязанностей. Важно, чтобы они смогли самореализоваться. Наша задача - им помочь", - приводит слова Володина думская пресс-служба.

Он отметил, что приемная кампания подходит к концу, скоро будут опубликованы результаты зачисления на основном этапе поступления. Кроме того, продолжил Володин, уже известны имена тех, кого должны зачислить по отдельной квоте.

В июне Дума приняла закон, по которому участники СВО и их дети, а также дети медработников, погибших от ковида при исполнении трудовых обязанностей, получили право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты. А те, кто уже учится на платной основе, могут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение.