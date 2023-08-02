В Тамбовской области открыли стелу погибшему в СВО Герою России Артуру Лапшину

Он погиб в возрасте 33 лет во время выполнения боевых задач

ТАСС, 2 августа. Стелу, посвященную Герою России гвардии прапорщику Артуру Лапшину, открыли в Тамбовской области на территории воинской части, где служил боец. Он погиб в возрасте 33 лет во время выполнения боевых задач специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале глава Тамбовской области Максим Егоров.

"Открыли стелу Герою Российской Федерации гвардии прапорщику Артуру Владимировичу Лапшину. <…> Имя нашего земляка - Артура Владимировича Лапшина - навечно вписано в историю страны. Память о нем будет жить в сердцах жителей Тамбовской области, близких, сослуживцев, друзей", - написал Егоров.

Он добавил, что указом президента России Лапшин посмертно награжден звездой "Герой Российской Федерации". Глава региона передал награду его супруге Ольге. Стелу установили на территории части, где служил Лапшин.

Лапшин родился в Курске. Военную службу проходил в одной из частей Тамбовского гарнизона. В январе 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции попал под артиллерийский огонь противника. Бойцы сдержали натиск врага, однако Лапшин получил ранения несовместимые с жизнью и героически погиб в возрасте 33 лет.