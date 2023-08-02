Мишустин выразил уверенность в том, что олимпиады помогут школьникам в дальнейшей жизни

Премьер-министр РФ отметил, что проверочные работы, экзамены и олимпиады "нужны для того, чтобы научить участников уверенно решать самые сложные задачи в сжатые сроки"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Навыки, полученные учениками во время подготовки к олимпиадам и конкурсам, пригодятся им как в учебе, так и в работе и дальнейшей жизни. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам.

"Абсолютно уверен, что олимпиадные навыки, результаты пригодятся вам в дальнейшем как в учебе, так и в работе и дальнейшей жизни", - сказал глава кабмина, обращаясь к присутствующим на встрече школьникам.

По его словам, проверочные работы, экзамены и олимпиады "нужны для того, чтобы научить участников уверенно решать самые сложные задачи в сжатые сроки".

В заключение Мишустин поблагодарил победителей олимпиад за достигнутые ими высокие результаты.