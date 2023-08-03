Как выбрать и где лучше покупать арбуз: советы Роспотребнадзора

3 августа по традиции отмечается Международный день арбуза. Именно в августе торговля бахчевыми приобретает максимальный размах на сотнях торговых точек по всей стране.

Мы узнали в Роспотребнадзоре и Департаменте торговли и услуг Москвы, как правильно выбрать арбуз и как убедиться, что торговая точка работает по закону.

Рассказываем все, что нужно знать о покупке вкусного и полезного арбуза.

Как отличить хороший арбуз от нитратного? 1 Арбуз должен быть адекватного веса, не слишком крупный, не слишком маленький.

Если разрезанный арбуз имеет кисловатый запах — ни в коем случае нельзя его есть, это может грозить пищевым отравлением. У плохого арбуза цвет мякоти может быть интенсивно ярким, с небольшим даже фиолетовым оттенком, а волокна, которые идут от сердцевины к корочке, не белые, а с оттенками желтого.

Кроме того, у нитратного арбуза поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как у нормального она должна искриться крупинками.

Дыни выбирают по тем же правилам, что и арбузы, но есть небольшие отличия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если твердая, значит, плод незрелый. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим.

Нужно ли мыть арбуз и как его хранить? 2 Перед тем как резать арбуз или дыню, важно обязательно вымыть их теплой водой с мылом.

Лучше выбирать такие плоды, чтобы их можно было съесть, не оставляя на следующий день.

Если какая-то часть все-таки осталась, хранить ее рекомендуется только в холодильнике, закрыв пищевой пленкой.

Где не стоит покупать арбузы и дыни? 3 Реализация бахчевых запрещена вдоль автодорог или из необорудованных торговых мест, например, с автомашин или с рук. Нужно помнить, что в таких местах у продавцов нет условий для соблюдения личной гигиены, а арбузы и дыни не проходят необходимой санитарной экспертизы, могут впитывать в себя тяжелые металлы.

Как выглядит правильный бахчевой развал? 4 В каком бы регионе России ни находилось место торговли, оно должно быть обязательно огорожено и иметь навес. Арбузы и дыни должны находиться на специальных стеллажах, а не валяться на земле. Обязательно должны быть в наличии весы. Все официальные развалы с дынями и арбузами должны быть оборудованы стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар.

Продавец должен быть одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку, а также документы, подтверждающие качество продукции, - это может быть сертификат или декларация о соответствии.

Арбузы и дыни не должны продаваться частями, поскольку при разрезании и последующем хранении в мякоть могут быть занесены болезнетворные микроорганизмы. Тем более бахчевые не должны продаваться с надрезами.