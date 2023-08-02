Мишустин заявил, что победители международных олимпиад укрепляют авторитет России

Премьер-министр РФ поздравил школьников, показавших высокие результаты в международных олимпиадах по естественным и точным наукам

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил победителей международных олимпиад по естественным и точным наукам с блестящим результатом, достигнутым в непростых условиях. Председатель правительства уверен, что такие победы укрепляют авторитет страны.

"Вы показали не просто блестящий результат фактически по четырем фундаментальным наукам: математика, физика, химия, биология. Вы участвовали в четырех самых престижных соревнованиях, где ребята представляли 100 стран мира, и, несмотря на сложности, которые вам чинили, достигли замечательного результата", - обратился глава кабинета министров к школьникам, с которыми встретился в Доме правительства.

Он уточнил, что у "многих [участников олимпиад] были проблемы, кого-то под нейтральным флагом принуждали выступать, кого-то не пускали, были сложности с логистикой". Премьер заметил, что математикам пришлось выступать дистанционно. "Но это не является проблемой для математиков", - считает Мишустин. Он получил подтверждение и у министра просвещения Сергея Кравцова, который ранее преподавал математику. "Страна вами гордится!" - заверил глава кабмина и поблагодарил школьников.

По оценке премьера, "эти победы имеют очень большое значение для России, они укрепляют ее авторитет как в образовании, так и в науке". "Успех страны складывается из успехов каждого конкретного человека, и, конечно, удачное выступление наших представителей на международных олимпиадах доказывает, что у нас есть возможности не только для выявления, но и для раскрытия наших талантов", - подчеркнул он.

Отдельно Мишустин произнес слова благодарности в адрес родителей ребят, их наставников и педагогов.

Олимпиады в России

Премьер-министр обратил внимание на то, что в РФ проходят десятки подобных олимпиад, которые стали частью системы подготовки специалистов. По его словам, "чем раньше ребенок начинает учиться, тем больше у него времени найти свое призвание, разобраться, чем он хочет заниматься в жизни". "Очень важно поддерживать и преподавателей, которые помогают ребятам самоопределиться", - добавил председатель правительства, напомнив, что в Год педагога и наставника реализуется более 70 различных мероприятий.

Поддержка системы образования

"Мы также активно продолжаем совершенствовать инфраструктуру для общеобразовательных школ, у нас в 61 субъекте РФ созданы центры выявления и поддержки развития способностей и талантов у деток и молодежи", - указал глава кабмина. "До конца следующего года такие структуры появятся в каждом регионе", - подчеркнул он. "Помощь будет оказана и местным вузам предпринимательским сообществом", - заверил Мишустин, пояснив, что "представители реального сектора экономики очень внимательно присматриваются к образовательным программам, в том числе для решения задачи по обеспечению технологического суверенитета страны". Он указал, что многие крупные работодатели, в числе которых Росатом, Роскосмос, РЖД, "Группа ГАЗ", дают возможность школьникам пройти стажировки или принять участие в научных исследованиях.

"Мы продолжим работу по обновлению ведущих организаций высшего образования, направим около 450 млн рублей на строительство нового учебно-лабораторного корпуса для МФТИ", - отметил Мишустин.