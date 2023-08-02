Число переезжающих из аварийного жилья ямальцев в регионы с мягким климатом выросло вдвое

В программе нет очереди, и семьи, принявшие участие в ней с начала года, уже получили меру поддержки или получат ее в ближайшее время

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в два раза увеличили число получателей сертификата, который позволяет семьям переехать из аварийного жилья региона в субъекты РФ с более мягким климатом. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Региональная программа действует с 2021 года и пользуется популярностью у северян. За это время более 420 семей смогли приобрести новое жилье за пределами региона.

"Благодаря решению губернатора о дополнительном финансировании мы увеличили количество получателей почти в два раза. В программе нет очереди, и семьи, принявшие участие в ней с начала года, уже получили меру поддержки или получат ее в самое ближайшее время", - цитирует пресс-служба главного специалиста департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Ольгу Караяниди.

Отмечается, что в этом году ямальцы также смогут реализовать сертификат в Тюменской области. А с 1 января 2024 года в рамках программы можно будет приобретать жилье и на территории автономного округа. Среди требований - постоянное проживание на территории округа не менее пяти лет, отсутствие иных жилых помещений, пригодных для проживания, на территории РФ, отсутствие сделок по отчуждению жилья за последние пять лет. Граждане не должны были получать прежде финансовую или имущественную помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера.

С начала года по программе выдано более 300 свидетельств для переезда из аварийного жилья в другие регионы страны. Самыми популярными направлениями для переезда становятся Московская, Ленинградская, Свердловская области и Краснодарский край. Наиболее востребована мера в Лабытнанги, Ноябрьске, Муравленко и Пуровском районе, добавили в пресс-службе.

В регионе реализовывают задачу губернатора по расселению 1 млн квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. Вопрос переселения остро стоит в округе.