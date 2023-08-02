Число работающих на строительстве атомных станций российских студентов выросло на 22%

По словам комиссара центрального штаба Российских студенческих отрядов Марии Корниловой, международный строительный чемпионат позволяет учащимся получить рабочие места как за границей, так и в России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число студентов, которые участвуют в строительстве российских и международных атомных объектов, выросло за год на 22%, сообщила на пресс-конференции в ТАСС комиссар центрального штаба Российских студенческих отрядов Мария Корнилова.

"Общий объем ребят, привлеченных в отрасль строительства российских и международных атомных электростанций, вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. Также, благодаря соглашению о сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом", у нас уже на протяжении 15 лет есть возможность международного обмена молодыми специалистами в сфере строительства атомных электростанций" - сказала она журналистам.

По словам комиссара, международный строительный чемпионат позволяет студентам получить рабочие места как за границей, так и в России. Ребята участвуют в строительстве государственных объектов АО "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований", Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов". "Прошлый чемпионат предоставил возможность реализовать более 1 тыс. рабочих мест для студентов в особой экономической зоне "Алабуга", - подчеркнула Корнилова.

Первый замдиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов, в свою очередь, заявил, что чемпионат предоставляет молодым профессионалам не только рабочие места и денежное вознаграждение, но и возможность пообщаться со специалистами, поделиться опытом. "Мы видим основную пользу этого мероприятия в том, что в одном месте, на одной площадке объединяются лучшие представители строительной отрасли" - сказал он.

III Международный строительный чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 20 октября 2023 года. В его соревновательном блоке пройдет уже ставшая традиционной "Студенческая лига" для студентов строительных вузов и колледжей, а также впервые будет проведена "Школьная лига", где учащиеся 8-10 классов смогут проявить себя в четырех номинациях.