В Петербурге на День ВДВ провели бесплатные экскурсии и мастер-классы для детей

Мероприятия организовал Фонд помощи ветеранам спорта и силовых структур и членам их семей "Возрождение"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Петербург встретил День ВДВ традиционными шествиями с флагами по центру города, возложениями цветов к памятным местам, а также экскурсиями и мастер-классами для детей, организованными Фондом помощи ветеранам спорта и силовых структур и членам их семей "Возрождение". Об этом рассказал ТАСС президент Фонда Вячеслав Громов отметив, что впервые за девять лет акция вошла в календарный план городских мероприятий.

"Акция "Гвардейцы детям" традиционная, она прошла уже в девятый раз, но в этом году - особенно масштабно, потому что к ней подключились как правительство города, так и городские музеи. В акции приняли участие около 100 детей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. Специально для них были проведены экскурсии, мастер-классы, а также подготовлены особые подарки к празднику ВДВ", - поделился Громов.

По его словам, сперва ребятам провели часовую экскурсию по Петропавловской крепости, на которой рассказывали не только об истории города, но и о зарождении гвардейских частей в войсках Российской империи. После у Нарышкина бастиона перед собравшимися выступили почетные гости, в том числе и Герои России. Из их рук дети получили памятные подарки - фирменные тельняшки и береты ВДВ, а также книги по истории Петербурга и жизни прославленного советского военачальника, Героя Советского Союза и "отца" ВДВ - Василия Маргелова. Полуденный выстрел от стен Петропавловской крепости в этот день произвела Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова, которую военнослужащие ВДВ особенно помнят и любят за исполнение песни на слова Анатолия Хана "Соколы Маргелова". Также ребят ожидала еще и экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а также мастер-классы по владению оружием и рукопашному бою от ветеранов спецназа и армейской разведки ВДВ.

"Мы хотели показать всем, что десантники - это не те, кто ныряет в фонтаны и пьет алкоголь <...>. Настоящие десантники никуда не ныряют, они занимаются спортом и помогают ближним", - подчеркнул Громов.

Торжественный митинг в этот день прошел по традиции в сквере имени Маргелова, к памятнику которого собравшиеся возложили цветы и венки. Важность памятной даты для города и страны отметил принимавший участие в митинге губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Сегодня десантные войска служат нашему Отечеству. Их всегда боялись и боятся наши враги. Наши ребята участвуют в специальной военной операции, защищают детей, стариков, наши традиции, наш русский мир", - приводит пресс-служба Смольного слова Беглова.