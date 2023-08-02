В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ливней

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" вывел на дежурство 73 бригады рабочих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге до 4 августа из-за ливней. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"По информации Росгидрометцентра, с 18:00 2 августа и до 06:00 4 августа в Санкт-Петербурге прогнозируются дожди, в том числе ливневые. На территории города объявлен желтый уровень погодной опасности. Для предотвращения локальных скоплений воды во всех районах города дежурят 73 бригады Водоканала со специализированной техникой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что городская система водоотведения работает в штатном режиме и готова к приему дождевых вод в полном объеме.

Под особым контролем специалистов находятся территории возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена и крупные перекрестки. В связи с ожидаемыми ливнями Водоканал порекомендовал собственникам подвальных помещений проверить запорные и дренажные устройства.

О неблагоприятных погодных условиях также предупредили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. "По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 3 августа в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами ливни. В отдельных районах грозы", - говорится в сообщении.