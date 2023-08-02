2 августа, 13:16

В Москве контролеры-роллеры паркинга помогли более 400 водителям с начала лета

Контролеры-роллеры передают информацию обо всех нарушениях в МАДИ и ГИБДД

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контролеры на роликовых коньках ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" ("АМПП") с начала лета проконсультировали более 400 водителей по платным парковкам, сообщила пресс-служба учреждения.

"Контролеры-роллеры активно передвигаются по улицам с платной парковкой, помогают водителям, следят за соблюдением правил парковки и дорожной инфраструктурой. Всего с начала сезона они ответили на более 400 вопросов водителей о платных парковках. Информацию обо всех нарушениях передают в МАДИ и ГИБДД", - отметили в пресс-службе

Уже пятый сезон контролеры-роллеры успешно работают на уличных парковках в теплое время года. Маломобильные контролеры специализируются на инфраструктуре для людей с ограниченными возможностями: докладывают об участках, где им может быть трудно передвигаться и следят за парковкой на местах для людей с инвалидностью. 

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