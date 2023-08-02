Минздрав Карелии попросил Голикову помочь с созданием центра ЭКО

По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, на закупку техники потребуется около 42 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой выделить средства на закупку оборудования для создания центра экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сказал он во время посещения вице-премьером республиканского перинатального центра.

"По экстракорпоральному оплодотворению нам предстоит еще работать. Нам нужно оборудование, 42 млн рублей у нас потребность", - сказал министр.

Организовать центр ЭКО планируют на базе уже существующего республиканского перинатального центра. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава, сейчас такую услугу оказывают только в частных клиниках, либо за пределами региона.

Также министр здравоохранения Карелии попросил создать федеральную программу по обновлению оборудования в перинатальных центрах. По словам главного неонатолога республики Инессы Мебеловой, техника работает без остановки и требует постоянной замены для сохранения хороших показателей. "Нам нужно новое оборудование уже. Оно постоянно в работе, не отдыхает - это же все понимают. Конечно, оно должно перманентно меняться, перманентно ремонтироваться, программа должна быть обязательно", - согласилась она с министром.

По данным Минздрава Карелии, республиканский перинатальный центр в Петрозаводске открыли в декабре 2018 года в рамках программы развития перинатальных центров в России. Сегодня на него приходится около 85% родов в регионе. Центр рассчитан на 130 коек, в его составе работают 13 профильных отделений. С момента создания его специалисты помогли появиться на свет более 16 тыс. малышей. За последние пять лет уровень ранней неонатальной смертности снизился в два раза и составил 1,4 на 1 тыс. родившихся живыми.