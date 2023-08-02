В Москве проводят большую кампанию по работе с родителями-антипрививочниками

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что крупные мегаполисы с точки зрения инфекционных заболеваний должны иметь популяционный иммунитет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Дискуссии и индивидуальные беседы проводятся в Москве с родителями, выступающими против вакцинации детей, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Большие, крупные мегаполисы с точки зрения инфекционных заболеваний должны иметь популяционный иммунитет, <...> теперь уже об этом, мне кажется, знают все. Но далеко не все так себя ведут. У нас огромная персоницифированная кампания ежедневно проводится <...> с родителями-антипрививочниками. Какие только мы с ними дискуссии, индивидуальные разговоры не ведем, какие только слова специально для каждой мамы не подбираем, чтобы объяснить, что, на самом деле, это точно неправильно, и двигаться надо в другом направлении", - сказала она в ходе пленарного заседания "Здоровые города: вчера, сегодня, завтра" международного конгресса Urban Health, который проходит в рамках Московского урбанфорума в Гостином дворе.

Она отметила, что формирование популяционного, или коллективного, иммунитета и вакцинация населения - это сложное, серьезное и дискуссионное направление системы здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора.

Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.