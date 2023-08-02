Центральная пригородная пассажирская компания подготовила 100% персонала к запуску МЦД-3

Специалисты прошли курсы теории и практики

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила к запуску Ленинградско-Казанского диаметра (МДЦ-3) необходимое количество сотрудников локомотивных бригад и билетных кассиров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"К запуску третьего диаметра компания подготовила около 400 сотрудников локомотивных бригад и более 350 билетных кассиров. Специалисты прошли курсы теории и практики, а общее время занятий одних только машинистов электропоезда составило почти 4,5 месяца чистого времени", - значится в сообщении.

Курсы проводились на базе учебного центра ЦППК, а также партнерских заведений - Колледжа Московского транспорта и Московского колледжа транспорта РУТ МИИТ.

"Кадровый состав на маршрутах МЦД-3 полностью укомплектован, и все машинисты, помощники и кассиры готовы к работе. Время обучения одних только локомотивных бригад составило почти 900 часов теории и в большей степени практики, в том числе в кабинах наших поездов в депо, с помощью VR-тренажеров и технологий адаптивного обучения", - отметил гендиректор ЦППК Иван Конев, чьи слова приводит пресс-служба ЦППК.

Обучение состояло из двух модулей: общего и профессионального. Теоретические занятия проводились в очном формате с промежуточными внутренними аттестациями. По наиболее значимым предметам были внутренние экзамены: студенты отвечали на контрольные вопросы по билетам, предоставляли письменные отчеты и сдавали зачеты, а после проходили итоговую аттестацию. Подготовка также включала занятия на собственных VR-тренажерах учебного центра.

После теории будущие машинисты и их помощники выезжали в депо для практики на действующих современных электропоездах ЦППК. Большое внимание уделялось занятиям по выходу из аварийных и нестандартных ситуаций при эксплуатации электропоездов. Так, действующие и будущие специалисты прорабатывали действия при остановке электропоезда и срабатывании различных индикаторов, а также разбирали вопросы аварийных ситуаций на инфраструктуре.

О диаметре

Протяженность МЦД-3 достигнет 85 км. На линии расположится 41 станция, 14 из которых - с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления железной дороги. Время в пути для жителей Москвы и Подмосковья, как ожидается, сократится до 50%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра планируют подготовить к его запуску до 15 августа.