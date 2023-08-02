Исторический музей получил коллекцию, связанную с российскими десантными войсками

В фонды музея, в частности, передали фотографии парашютистов ВДВ Советской Армии, сделанные в 1960-е годы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Коллекционер и политолог Никита Томилин передал Историческому музею коллекцию, связанную с историей российских десантных войск, сообщается в пресс-релизе музея.

"В фонды музея переданы учебник М. Забелина "Парашютное дело" (1934 год), фотографии парашютистов ВДВ Советской Армии, сделанные в 1960-е годы, редкий знак инструктора-парашютиста, офицерские погоны ВДВ СССР, нож строповый, редкая зимняя маска и оригинальное фото учений на аэродроме в Тушино 1949 года", - говорится в сообщении.

Воздушно-десантные войска берут начало в 1911 году. Историю войск принято связывать с артиллерийским офицером Глебом Котельниковым, который в 1911 году изобрел первый в мире ранцевый парашют. День ВДВ в России и ряде других стран отмечается 2 августа в честь парашютного десанта на войсковом учении под Воронежем 2 августа 1930 года.