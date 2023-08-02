В Ставрополе открыли мемориалы, посвященные двум десантникам - Героям России

Губернатор региона Владимир Владимиров отметил, что десантники всегда на самых сложных направлениях и в самых опасных операциях

ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Мемориалы, посвященные десантникам, Героям России Нурмагомеду Гаджимагомедову и Денису Зорину, открыли в Ставрополе. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Побывал в нашем гвардейском десантно-штурмовом полку. Поздравил бойцов. Вместе вспомнили тех, кто не вернулся с поля боя. Открыли мемориалы, посвященные ставропольским десантникам, Героям России Нурмагомеду Гаджимагомедову и Денису Зорину", - написал Владимиров в Telegram-канале.

Он отметил, что десантники всегда впереди, на самых сложных направлениях, в самых опасных операциях. "Первые ранения и потери, первые победы - это все наш полк, воздушно-десантные войска. Они во все времена опора России и президента", - отметил глава края.

В пресс-службе губернатора журналистам сообщили, что десантники, в честь которых открыли мемориалы, погибли при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.