В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары 3 и 4 августа

Предупреждение будет действовать с 12:00 3 августа и до 18:00 4 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в столице в четверг и пятницу из-за жары до 31 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 четверга и до 18:00 пятницы.

Ранее сообщалось о желтом, предыдущем уровне погодной опасности из-за грозы с порывистым ветром.

Оранжевый уровень - предпоследний в перечне уровней погодной опасности и говорит о том, что "погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба". Желтый уровень, согласно колористической шкале метеопредупреждений, является средним и означает, что погода потенциально опасна.