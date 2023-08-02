Путин выделил деньги на книги для библиотек в новых регионах

Для школьных и публичных библиотек новых регионов напечатают более 2,5 млн книг

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил, что выделил из своего резервного фонда деньги, на которые будет напечатано более 2,5 млн книг для школьных и публичных библиотек новых регионов РФ. Глава государства также поручил бесплатно подключить эти библиотеки к электронным сервисам, где хранятся произведения отечественной литературы.

"В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров", - сообщил Путин на совещании с членами правительства. Он указал, что эту работу необходимо провести максимально оперативно. "В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники", - подчеркнул президент.

По его мнению, "конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами", чтобы у каждого желающего была возможность познакомиться с книжными новинками или перечитать классические произведения на русском языке и "окунуться в мир хорошо знакомых литературных героев". Глава государства потребовал, чтобы везде, где есть техническая возможность, библиотеки новых регионов бесплатно подключили к электронным сервисам с произведениями классической литературы. Он уточнил, что "чтобы поддержать усилия правительства и субъектов Федерации по этим направлениям, было принято специальное решение, а именно - выделить дополнительные средства из Резервного фонда президента".

"Сегодня в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях действуют свыше 1 000 публичных и 1 300 школьных библиотек, однако в их фондах - книги, которые в основном изданы еще в советское время. Понятно, что за последние 30 лет они практически не обновлялись", - констатировал Путин. На его взгляд, "нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, пополнить отечественной, да и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы".

Президент сказал, что знает о действиях правительства, в частности, о том, что министерства просвещения, цифрового развития и культуры уточнили списки литературы для публичных и школьных библиотек новых регионов.

Глава государства поручил своей администрации "взять на контроль использование выделенных ресурсов и в целом выполнение данной программы". По оценке Путина, решение этого вопроса "имеет большое значение, можно сказать, определяющее значение" для интеграции в общероссийское культурное пространство Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Работа Минпросвещения

В свою очередь, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания сообщил, что министерство к новому учебному году обеспечит все школьные библиотеки новых регионов примерно двумя миллионами книг. "Теперь о пополнении фондов в текущем году - то, что мы реализуем совместно с Минцифры. В первую очередь проработали вопрос, что поставлять. Комплекты книг, которые получат школьные библиотеки, включают произведения для чтения, для всех уровней образования. Нами утвержден и направлен в Минцифры соответствующий перечень. В нем около 200 преимущественно российских авторов. <…> Общее количество переданных книг составит почти 2 млн экземпляров", - сказал министр на совещании президента Путина с правительством.

По его словам, книги будут завезены во все школьные библиотеки, которых сейчас около 1,3 тыс. Школы будут обеспечены художественной литературой помимо учебных пособий.

"Также будут пополнены фонды публичных библиотек - их более тысячи", - добавил Кравцов.

Президент РФ уточнил у министра, успеют ли они до 1 сентября напечатать и развести учебники по школам, тот ответил утвердительно. "Хорошо", - заключил Путин.