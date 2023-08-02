В "Единой России" заявили о доставке в ЛНР 24 тыс. тонн гуманитарной помощи с начала СВО

Сенатор от региона Дарья Лантратова отметила, что на текущий момент несколько сотен волонтеров партии работает в республике

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Более 24 тыс. тонн гуманитарной помощи доставлено по линии партии "Единая Россия" в ЛНР с начала проведения спецоперации, сообщила замсекретаря генсовета "Единой России", сенатор от ЛНР Дарья Лантратова на первой конференции Луганского регионального отделения партии.

"Не нужно вам долго рассказывать, какая масштабная гуманитарная миссия была развернута. Более 24 тыс. тонн гуманитарной помощи было доставлено только в ЛНР, эта цифра говорит о том, что вся страна сегодня с жителями Донбасса", - сказала Лантратова.

Она добавила, что на текущий момент несколько сотен волонтеров партии работает в ЛНР: они помогают врачам в госпиталях, участвуют в оформлении документов для местных жителей, в том числе паспортов РФ и полисов ОМС, оказывают бытовую помощь семьям участников СВО, организуют досуг детей.