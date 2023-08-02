В Петербурге приверженность грудному вскармливанию выросла на 26% с конца 1990-х годов

Как отметила главный внештатный специалист по питанию детей городского комитета по здравоохранению Елена Булатова, на результат повлияла плодотворная работа с медицинскими учреждениями и матерями, которых информировали о пользе грудного вскармливания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Около 53% женщин в Петербурге вскармливают грудью детей до шести месяцев, что на 26% больше, чем в конце 1990-х годов. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист по питанию детей городского комитета по здравоохранению Елена Булатова.

"Наиболее значимой цифрой считается количество детей на грудном вскармливании от трех до шести месяцев. И я с гордостью могу назвать нашу цифру - 53,4% женщин к возрасту детей шести месяцев продолжают кормить грудью, эта цифра очень высокая, потому что в целом по России цифра порядка 40-43%. Такие цифры мы достигли за последние годы, а еще в 1999 году, по данным главного педиатра Санкт-Петербурга, было 27%", - рассказала она.

По словам специалиста, такая динамика является результатом плодотворной работы с медицинскими учреждениями и матерями, а также постоянного информирования о пользе грудного вскармливания. Помимо психологической связи, которая формируется между мамой и ребенком, происходит снижение вероятности инфекционных, аллергических заболеваний, диабета, ожирения.

Как добавил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии СЗФО Антон Михайлов, мотивами к отказу от грудного вскармливания могут быть только медицинские показания, но по-прежнему одной из главных причин остается возможное ухудшение внешнего вида груди. "При правильном вскармливании молочная железа не теряет формы, она восстанавливается без каких-либо проблем. На сегодняшний день рекомендация - это кормление ребенка по требованию, причем кормление обеими молочными железами. Это позволяет избежать перерастяжения молочных желез и потери формы", - сказал он.

В начале августа ежегодно проводится Всемирная неделя грудного вскармливания, которая направлена на популяризацию грудного вскармливания с целью укрепления здоровья детей.