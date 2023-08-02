В рамках урбанистического форума в Москве обсудят развитие городских агломераций

Планируется обсуждение проектов редевелопмента бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков, сообщила пресс-служба комплекса

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Цикл мероприятий о столичной экономике и ее развитии во время проведения Московского урбанистического форума подготовил столичный комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений на площадках парка "Зарядье" и в "Лужниках".

"Экономика Москвы доказала свою устойчивость и способность к развитию в любых, даже самых неблагоприятных условиях. Сегодня столица лидирует в рейтингах состояния инвестиционного климата и эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ. Развитие городских агломераций, адаптация различных отраслей к санкционному давлению, скрытые ресурсы и новые точки роста российской экономики будут обсуждаться в ходе экспертных дискуссий, которые пройдут в рамках деловой программы Московского урбанистического форума в этом году", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Кроме того, Московский урбанистический форум традиционно является площадкой для заключения значимых для развития столицы и бизнеса соглашений. В этом году договоры планируется подписать по программе комплексного развития территорий. Для широкой аудитории в "Зарядье" пройдут открытые лекции. Экономисты, предприниматели, блогеры расскажут слушателям, как устроена экономика Москвы, как организовать свое дело и достигнуть успеха, об управлении личными финансами и инвестициях. Также пройдет интерактивный мастер-класс, на котором эксперты расскажут посетителям форума о преимуществах участия в закупках через портал поставщиков, а предприниматели поделятся положительным опытом работы на ресурсе.

Бизнес-день по производительности труда состоится в рамках форума 25 августа и откроется награждением победителей конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы - 2023". В преддверии нового учебного года, 30 августа, в "Зарядье" пройдет День экономики Москвы для студентов, в рамках которого перед учащимися выступят известные эксперты, представители крупнейших работодателей страны, а кульминацией дня станут экономические дебаты между командами ведущих вузов столицы. Завершающим событием цикла мероприятий о городской экономике станет открытая лекция "Женский диалог" 6 сентября.