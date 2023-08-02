2 августа, 14:04

Для жителей новых регионов России готовят программу переселения из ветхого жилья

В свою очередь парламент региона рассмотрит проект закона о капитальном ремонте общего имущества

ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Программа переселения из ветхого жилья готовится для жителей новых регионов. Об этом в ходе конференции донецкого регионального отделения партии "Единая Россия" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Сейчас готовится специально для новых регионов программа переселения из ветхого аварийного жилья", - сказал в своем выступлении Пушилин.

В свою очередь парламент региона рассмотрит проект закона о капитальном ремонте общего имущества. На основании этого документа власти региона рассчитывают полностью решить проблему восстановления жилого фонда ДНР. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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