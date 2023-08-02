Во Вьетнаме спрогнозировали до трех штормов и тропических депрессий в августе

Также в этом месяце в северном и центральном регионах ожидаются несколько периодов сильной жары, чередуемой с проливными дождями, сообщили в национальном центре метеорологического и гидрографического прогнозирования страны

ХАНОЙ, 2 августа. /ТАСС/. Около трех штормов и тропических депрессий обрушатся в августе на Вьетнам, затронув северную и центральную части страны. Об этом сообщили во вьетнамском национальном центре метеорологического и гидрографического прогнозирования.

Эти штормы, сопровождаемые юго-западным муссоном, вызовут сильный ветер и высокие волны в водах Восточного (Южно-Китайского) моря у берегов Вьетнама, предупредили в гидрометцентре. Также в этом месяце в северном и центральном регионах страны ожидаются несколько периодов сильной жары, чередуемой с проливными дождями, такая погода сохранится до середины августа, полагают синоптики.

В этом сезоне Вьетнам уже подвергся воздействию тайфуна "Доксури" и тропического циклона "Талим". В результате ударов стихии не менее пяти местных жителей погибли и еще двое числятся пропавшими без вести.