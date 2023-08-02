Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума вернулся на родину после лечения в России

В Высоком суде Питермарицбурга 4 августа будет слушаться дело по обвинению бывшего главы государства в коррупции

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума вернулся на родину из России, где он проходил курс лечения. Об этом сообщил Фонд Джейкоба Зумы.

"Мы рады объявить, что Зума недавно вернулся из поездки в Россию в связи с лечением, - говорится в официальном коммюнике фонда. - Медицинский осмотр и последующее наблюдение прошли хорошо. Возвращение Зумы также вызвано делом, которое слушается 4 августа в Высоком суде Питермарицбурга". Где именно в России 81-летний Зума проходил лечение и по какому поводу, не раскрывается.

Зума покинул территорию ЮАР и прибыл в Россию для лечения за несколько дней до принятия 13 июля Конституционным судом (КС) решения, согласно которому бывший президент должен вернуться в тюрьму, чтобы до конца отбыть срок заключения. Летом 2021 года КС признал бывшего президента виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы. Он начал отбывать срок 8 июля 2021 года. Однако уже 6 августа его перевели в одну из больниц Минобороны, где 15 августа Зума был прооперирован. Департамент исправительных учреждений 5 сентября распорядился предоставить экс-президенту условно-досрочное освобождение в связи с состоянием его здоровья. Таким образом, Зума находился в тюрьме немногим больше месяца, еще почти месяц - в больнице.

Решение КС в отношении Зумы не единственное судебное дело, которое находится в производстве в связи с бывшим президентом. В Высшем суде Питермарицбурга (провинция Квазулу-Наталь) сейчас слушается дело по обвинению Зумы в коррупции. Многочисленные судебные дела в отношении Зумы, начатые в 2005 году, периодически прекращались и возобновлялись. В мае 2009 года политик был избран президентом ЮАР, а весной 2014 года его переизбрали на второй срок. Однако в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку под давлением очередных обвинений в коррупции. На посту главы государства его сменил однопартиец Сирил Рамапоса.