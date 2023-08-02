В Дагестане порядка 800 человек примут участие в туристском слете педагогов

Планируется проведение соревнований по ориентированию, технике пешеходного туризма, контрольно-туристский маршрут, краеведческий квиз, конкурсы туристской кухни и песни и другое

МАХАЧКАЛА, 2 августа. /ТАСС/. В Кайтагском районе Дагестана с 14 по 20 августа пройдет ХХХ туристский слет педагогов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

"ХХХ Всероссийский туристский слет педагогов с 14 по 20 августа пройдет в лагере "Огонек" Кайтагского района Дагестана. Планируется участие около 800 работников образования в составе 92 команд из всех субъектов страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках слета планируется проведение соревнований по ориентированию, технике пешеходного туризма, контрольно-туристский маршрут, краеведческий квиз, конкурсы туристской кухни и песни и другое.

"Будет интегрирована и деловая программа, в рамках которой состоятся конференции, круглые столы по обсуждению актуальных вопросов развития туристско-краеведческой деятельности с обучающимися как части воспитательного процесса", - добавили в пресс-службе.