С 1 сентября школьные и публичные библиотеки подключат к единой цифровой платформе

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, школьники смогут получить доступ к произведениям всех классиков, которые есть в приложении "Литрес: школа"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Школьные и публичные библиотеки в России с 1 сентября будут подключены к единой цифровой платформе на базе приложения "Литрес: школа". Об этом сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Все школьные библиотеки будут подключены к единой платформе, которая позволит любому учащемуся с 1 сентября прийти в школьную библиотеку, получить логин и пароль, на свой смартфон поставить приложение "Литрес: школа" и в электронном виде получить доступ к цифровым копиям и той художественной литературе, которая будет поставлена в бумажном виде", - сказал Шадаев.

Также, по словам главы Минцифры, школьники смогут получить доступ к произведениям всех классиков, которые есть в приложении. В публичных библиотеках свой логин и пароль любой россиянин сможет получить по паспорту и через смартфон открыть весь цифровой книжный фонд, который в них есть. "Это все будет доступно с 1 сентября. Мы считаем, что этот формат будет пользоваться большим спросом", - добавил министр.

Шадаев отметил, что у Минцифры полностью отработана с Минпросвещением и Минкультуры России логистика доставки бумажных книг в новые регионы по тем перечням, которые были согласованы. "Всего - это примерно 2,5 млн печатных книг - будет напечатано и до конца сентября будет развезено в школьные библиотеки и публичные", - рассказал министр.

"Надеюсь, все так оно и будет организовано", - сказал Путин, заслушав доклад министра.