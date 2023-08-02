В РПЦ сравнили акции сожжения Корана в Швеции с действиями террористов ИГ

По словам и.о. секретаря по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Илии Кашицына, трудно представить, чтобы в какой-либо мусульманской стране "кто-то взял и сжег Библию"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Акции сожжения Корана в Стокгольме можно сравнить с действиями террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), когда ее боевики уничтожали кресты и христианские книги. Такое мнение высказал исполняющий обязанности секретаря по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата диакон Илия Кашицын.

"Трудно представить, чтобы в какой-либо мусульманской стране, например, возле российского или греческого посольства, кто-то взял и сжег Библию. И это все происходило бы при попустительстве местной власти, защите полиции. Почерк этого исполнителя [в Стокгольме] похож на то, что делали боевики ИГИЛ. Когда они захватили город Ракку в Сирии, они сорвали кресты с куполов, христианские книги свалили в кучу, подожгли", - сказал он на пресс-конференции о волне антирелигиозных акций в Европе.

Двойные стандарты Запада

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов отметил, что в западных странах сейчас культивируется атеизм и создаются новые ценности.

"Попробуйте сейчас в западном мире, в столицах западных европейских государств возвысить слово против ЛГБТ-движения или сжечь радужный флаг. Тебя сразу же арестуют или накажут за ущемление прав какого-то меньшинства. Так почему подобные двойные стандарты позволительны в отношении одного, и, когда нарушаются права миллиардов людей во всем мире, это перестает работать?" - отметил он.

По его словам, мусульмане, "иногда не находя правильные ответы, реагируют очень горячо" на акции сожжения Корана. Они штурмуют посольства Дании и Швеции в ряде мусульманских стран, из-за этого невинные люди становятся жертвами разъяренной толпы.

"Жизнь любого человека, даже неверующего, она священна в глазах Бога. Мы как религиозные лидеры всегда возвышаем голос в защиту прав человека, но <...> как верующие люди, которые будут отвечать и в мире этом, и в мире загробном, мы требуем, чтобы их уважали в западных европейских странах. Считаю, что Россия показывает правильный и здоровый пример для развития отношений между религиями и конфессиями", - пояснил Мухетдинов.