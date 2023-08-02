2 августа, 14:36

Липецкие пенсионеры смогут узнать о программе "Активного долголетия" через чат-бот

Пресс-служба правительства Липецкой области
© Пресс-служба правительства Липецкой области

Бот отвечает на запросы, присылает уведомления о занятиях, информацию о здоровом образе жизни, диспансеризации и прививках

ЛИПЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Пенсионеры Липецкой области смогут узнать о программах в рамках проекта "Активное долголетие" через специальную цифровую платформу "Патронаж". Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, который вместе со спикером областного Совета депутатов Дмитрием Аверовым провел встречу с участниками проекта.

"Проект "Активное долголетие" расширяется, сейчас участники подключаются к цифровой платформе "Патронаж" - это программа, которая устанавливается на телефон и в режиме чат-бота взаимодействует с человеком: отвечает на запросы, присылает уведомления о занятиях, информацию о здоровом образе жизни, диспансеризации и прививках", - сказал Артамонов.

Он заметил, что в настоящее время в проекте долголетия участвуют свыше 18 тыс. жителей региона пенсионного возраста. "Очень рад видеть таких людей нашего старшего поколения, приятно, что вы веселы и активны, что вы спешите не за медицинской помощью, а на занятия, хочется, чтобы участников "Активного долголетия" становилось больше, чтобы каждый находил себе занятие по душе, общался с единомышленниками и жил полной жизнью", - заметил Артамонов.

Он также заверил, что в областном центре ко дню пожилого человека, отмечаемому 1 октября, откроется обновленный Дом ветеранов. "Там обновят зал для занятий танцами, кухню, соляную комнату, закупят фитобочки, это место станет центром "Активного долголетия", будет доступно для всех людей старшего поколения", - заключил Артамонов. 

Теги:
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
© Информационное агентство ТАСС
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