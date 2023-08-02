В "Артеке" по итогам международной смены составили манифест дружбы

Текст документа призывает создавать справедливое общество, где каждый человек "будет чувствовать себя счастливым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Участники международной смены детского центра "Артек" составили Манифест дружбы, который был представлен на круглом столе "Клуб друзей России" в Ливадийском дворце в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международного детского центра.

"В Белом зале Ливадийского дворца состоялся круглый стол "Клуб друзей России", в котором приняли участие артековцы из России и других стран, представители Министерства иностранных дел, Министерства просвещения, Россотрудничества, "Единой России", "Движения первых", экспертного сообщества. <...> В завершении круглого стола [участница смены] Татьяна Щурова зачитала детский Манифест дружбы, который ребята разработали вместе с экспертами. Дети отметили, что текст отразил их мысли и получился интересным", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в "Артеке", составить такой манифест организаторам смены предложили сами дети. Текст документа призывает создавать справедливое общество, где каждый человек "будет чувствовать себя счастливым".

"Мы верим, что внутри каждого из вас живут доброта и понимание, искреннее желание внести вклад в общую судьбу планеты, изменить мир к лучшему. Вместе мы должны строить мосты между нациями и народами, объединять наши усилия для решения мировых проблем. Мы противимся несправедливости и разделению, заменяя их взаимопониманием и поддержкой", - говорится в манифесте.

Международная смена в "Артеке" проходит с 15 июля по 5 августа, в этом году на нее приехали порядка 3,2 тыс. детей из более чем 50 стран. Среди них, в частности, школьники из Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Испании, Казахстана, Канады, Киргизии, Ливана, Монголии, Польши, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, Франции и Швеции.