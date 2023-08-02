Кравцов предложил создать комплексную программу по поддержке победителей олимпиад

Также она должна касаться учащихся, набравших на ЕГЭ более 95 баллов, отметил глава Минпросвещения

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил создать комплексную программу по поддержке победителей международных и всероссийских олимпиад, а также учащихся, набравших на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) более 95 баллов. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным и победителями международных олимпиад по естественным наукам.

"Важно не только поддерживать школьников в самом начале, но и сопровождать талантливых ребят в дальнейшем - в университете, при выборе профессии. Поэтому, уважаемый Михаил Владимирович, у нас есть предложение, мы с ребятами поговорили, эту работу [необходимо] систематизировать и создать, может быть, специальную комплексную программу по поддержке победителей международных и всероссийских олимпиад, а также ребят, которые набрали свыше 95 баллов на ЕГЭ", - сказал Кравцов.

По словам главы Минпросвещения, к данной работе необходимо привлечь все заинтересованные министерства, в том числе, Минпромторг, Минцифры и Минобрнауки. "Многие ребята готовы проходить стажировки в наших компаниях. У нас сегодня огромные возможности, у нашей страны, и просим, Михаил Владимирович, поддержать эту инициативу", - обратился министр к главе правительства.