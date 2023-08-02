В Москве и Подмосковье в октябре пройдет фестиваль СМИ "Вера и слово"

Основное событие фестиваля - это встреча делегатов с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль православных СМИ "Вера и слово" состоится с 16 по 20 октября в Москве и Подмосковье, в нем примет участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщили журналистам в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, X Международный фестиваль "Вера и слово" состоится 16-20 октября 2023 года в подмосковном оздоровительном комплексе "Клязьма". Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ начинает регистрацию делегатов фестиваля", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РПЦ, основное событие фестиваля - это встреча делегатов с патриархом. Ожидается, что она состоится 19 октября. Такая встреча проходит в формате диалога, участники фестиваля могут лично задать вопросы главе РПЦ.

Отмечается, что главной задачей фестиваля является консолидация церковной и светской журналистики, а также выявление новых форм сотрудничества РПЦ с современным обществом и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, в этом году планируется проведение круглых столов, мастер-классов, встреч с лидерами общественного мнения, секционная работа по повестке дня, презентации различных информационных и социально-культурных проектов.