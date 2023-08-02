В годовщину войны в Цхинвале пройдет траурная акция и фотовыставка хроники событий

Также состоится возложение цветов к местам гибели защитников Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 2 августа. /ТАСС/. Траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года, пройдут 7-8 августа в Цхинвале. Как сообщили ТАСС в администрации президента закавказской республики, в память о павших на территории мемориального комплекса "Защитникам Южной Осетии" пройдет траурная акция, а также состоится возложение цветов к местам гибели защитников Цхинвала.

Мероприятия начнутся 7 августа с открытия фотовыставки "08.08.08. - 08.08.23" в здании Национального музея Южной Осетии, где будет представлена фотохроника войны и послевоенного развития республики. "Торжественно-траурная часть мероприятий пройдет в ночь на 8 августа на территории мемориального комплекса "Защитникам Южной Осетии" в Цхинвале. В рамках акции состоится церемония возложения цветов и зажгут свечи в память о погибших", - сказали в президентской администрации.

Утром 8 августа во всех храмах республики пройдут поминальные богослужения по жертвам августовской войны. В этот же день, по традиции, состоится церемония возложения цветов и венков к местам гибели защитников Осетии. Официальные лица и представители общественности возложат цветы к поклонному кресту у расстрелянной казармы российских миротворцев, которая расположена на южной окраине Цхинвала - вблизи границы Южной Осетии с Грузией. В ночь на 8 августа 2008 года именно российские миротворцы первыми приняли удар агрессора на себя. Власти республики решили оставить расстрелянную казарму миротворцев нетронутой как музей "Живое свидетельство геноцида". Также они посетят памятник Героя России майора Дениса Ветчинова, который установлен на месте его гибели. Ветчинов в августе 2008 года грамотно организовал оборону и отход вверенного ему подразделения и, уже получив ранения, ценой собственной жизни вывел из-под огня группу журналистов, работавших в то время в регионе.

Помимо этого жители республики возложат цветы к "Дереву скорби" в "Музее сожженных душ", который находится в селении Тбет в 2 км к западу от Цхинвала, у въезда на Зарскую дорогу - единственную дорогу, которая в августе 2008 года вела из Цхинвала в Россию. Он расположен под открытым небом и представляет собой круг из искореженных машин, расстрелянных вместе с беженцами, пытавшимися выехать из города во время нападения.

"Последний свидетель"

В рамках памятных мероприятий вечером 7 августа в государственном драматическом театре имени К. Хетагурова в Цхинвале также состоится показ спектакля "Последний свидетель" по пьесе Алана Остаева в постановке режиссера Тамерлана Дзудцова.

Как рассказала журналистам министр культуры республики Рада Дзагоева, спектакль повествует о событиях 1920-х годов - истории геноцида осетинского народа.

"Трагедия осетинского народа связана не только с датой 8 августа, она фактически продолжалась целое столетие. И все это закончилось 26 августа, когда мы обрели долгожданное признание. Поэтому в очередную годовщину трагических августовских событий эта постановка прозвучит еще острее и еще раз напомнит нам о страницах истории, которые никогда не стоит забывать, сколько бы лет ни прошло", - подчеркнула Дзагоева.

Грузино-осетинский конфликт

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения во главе со Звиадом Гамсахурдиа за выход из СССР привели к резкому обострению отношений грузин с абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года был прекращен огонь, в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.