Маршрут двух автобусов на востоке Москвы изменят в связи с подготовкой к открытию МЦД

Изменения вступят в силу с 5 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Маршрут движения двух автобусов на востоке Москвы будет изменен в связи с подготовкой к открытию третьего и четвертого Московских центральных диаметров. Об этом сообщает префектура Восточного административного округа столицы со ссылкой на столичный департамент транспорта.

"В рамках подготовки к открытию третьего и четвертого Московских центральных диаметров изменится работа маршрутов наземного общественного транспорта у платформ Перово и Новогиреево, изменения вступят в силу с 5 августа", - сказали в префектуре. В частности, маршрут №7 вместо улицы Лазо пойдет по улице Плющева, а на улице Лазо пассажиры могут воспользоваться автобусами №314. "Маршрут №254 в обе стороны будет заезжать к платформе "Перово" и сократится до метро "Шоссе Энтузиастов", до метро "Семеновская" же можно будет добраться автобусами №83, 469 или трамваями №36", - пояснили в префектуре.

Как ожидается, для удобства пассажиров и быстроты их следования до станций будущих МЦД, автобусы на обоих маршрутах будут ходить чаще.