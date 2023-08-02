Мишустин рассказал о своем преподавательском опыте

По словам премьер-министра, он чувствует огромную разницу между школой и подготовкой к международным соревнованиям

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, что не понаслышке знает о преподавании и чувствует огромную разницу между школой и подготовкой к международным соревнованиям.

"Это тяжелый труд. Я знаю не понаслышке, в жизни был период, когда я преподавал. И понимаю, что, конечно, одно дело - это школьная программа или подготовка к вузу, другое дело - это соревнования на мировом уровне", - сказал премьер на встрече с победителями международных олимпиад по естественным наукам. Он поблагодарил педагогов, готовивших российскую команду.

Отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать, чтобы как можно раньше ориентировать детей в сторону естественно-научных и технологических специальностей, Мишустин выделил три аспекта. По его словам, с 1 сентября появится единая система профессиональной ориентации, благодаря которой в пятых и шестых классах появятся постоянные уроки профориентации. "Нужно же найти по душе дело, чтобы ребятам нравилось", - заметил он, добавив, что это будет зависеть от направленности школы, от предприятий, находящихся рядом, а также от экономики региона, наличия вузов и колледжей в субъекте. Премьер отметил, что многие ученики старшей школы не могут дать ответ, чем хотят заниматься дальше, потому как они профессионально не сориентированы.

Вторым направлением Мишустин назвал реализацию пилотного проекта в 17 регионах по обучению на производстве.

В качестве третьего направления премьер отметил создание профессиональных классов. По его данным, в стране уже действуют 132 профессиональных класса по авиастроению и судостроению, около 50 космических классов, много классов по педагогике, кроме того, есть и другие классы по интересам в зависимости от возможностей вузов. "Все эти три направления мы будем серьезно развивать для того, чтобы ребята могли найти свой путь", заключил он.