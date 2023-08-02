Мишустин посоветовал первокурсникам как следует сдать первые экзамены

По словам премьер-министра, это нужно, чтобы потом "зачетка работала на тебя"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин перед началом нового учебного года посоветовал первокурсникам не прогуливать занятия, а как следует сдать первые экзамены, чтобы потом "зачетка работала на тебя".

На встрече председателя правительства с победителями международных олимпиад по естественным наукам обладательница нескольких золотых медалей на международных олимпиадах по математике, выпускница Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге, уже поступившая на факультет "Математика и компьютерные науки" Санкт-Петербургского государственного университета Алиса Волкова попросила у главы кабинета министров совет для первокурсников, чтобы учеба была успешной.

"У меня был очень непростой первый год обучения - дело в том, что на вечернее [отделение] поступил вначале и работал на военной кафедре, соответственно мне приходилось с утра работать и после 18 часов учиться", - признался Мишустин, который в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт с присвоением квалификации "инженер-системотехник". "Поскольку я жил достаточно далеко, вставал рано, то первый год у меня был очень непростым", - поделился воспоминаниями председатель правительства.

По его мнению, всегда "первая сессия непростая, особенно в технических вузах, первая, вторая сессия - они проверочные". "Но есть такой принцип, у нас раньше так говорили: "Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка начинает работать на тебя". Поэтому нужно сделать все усилия, чтобы первые сессии прошли удачно", - сказал Мишустин. Он указал, что "для этого надо быть крайне внимательными на первых лекциях, поскольку сначала кажется просто, хитрые преподаватели, заманивая учеников в свои направления, на кафедры, читают лекции сначала по-простому, вроде бы кажется, все понятно, особенно талантливым, умным, перспективным студентам, а потом начинают грузить всей совокупностью непростых знаний в математике, физике, биологии, во всем".

"Поэтому здесь особое внимание в начале на первую, вторую сессию и не расслабляться на лекциях, постарайтесь их не прогуливать", - обратился председатель правительства к победителям олимпиад. Но тут же уточнил, что обладатели медалей на международных соревнованиях пропускать занятия не будут.

Мишустин назвал Санкт-Петербургский государственный университет "очень серьезным учебным заведением". Он считает, что Алису ждет очень интересный первый курс, который не будет простым даже для победителя олимпиад, потому что "объем лекций, семинаров и практической работы задает другую планку".